أول تعليق للرئيس الأوكراني على العقوبات الأمريكية ضد روسيا

2022/03/08 | 22:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق الرئيس الاوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، على العقوبات الأمريكية ضد روسيا.

وقال زيلينسكي في تغريدة على تويتر، تابعتها (بغداد اليوم): "شاكرين للولايات المتحدة و ⁦‪@POTUS‬⁩ القيادة الشخصية في ضرب قلب آلة بوتين الحربية وحظر النفط والغاز والفحم من السوق الأمريكية".

وبين أنه "شجع الدول والقادة الآخرين على أن يحذو حذوهم".

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