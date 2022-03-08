مسلحون يقتلون منتسبا في الاستخبارات شمال شرق بعقوبة

2022/03/08 | 22:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اقدم مسلحون ، اليوم الثلاثاء، على قتل منتسبا في الاستخبارات شمال شرق بعقوبة.وقال مصدر امني، لوكالة (بغداد اليوم)، ان "منتسبا بالاستخبارات تعرض للقتل باطلاق نار من قبل مجهولين في بساتين ناحية العبارة 17كم شمال شرق بعقوبة".

واضاف، ان "لجنة تحقيقية فورية شكلت للوقوف على طبيعة الحادث اذا ما كانت دوافعه ارهابية او جنائية".

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