2022/03/08 | 22:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة ماكدونالدز للوجبات السريعة أنها ستغلق مئات من فروعها في روسيا بشكل مؤقت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكدونالدز تعلن إغلاق 847 فرعًا للشركة في روسيا مؤقتًا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكدونالدز تعلن إغلاق 847 فرعًا للشركة في روسيا مؤقتًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).