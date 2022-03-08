استشهاد شقيقين باعتداء ارهابي شنه داعش في “قره تبه ديالى”

2022/03/08 | 22:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد مسؤول حكومي ، الثلاثاء، بان شقيقات استشهدا باعتداء ارهابي شنه داعش في قره تبه ديالى.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال مدير ناحية قره تبه(100كم شمال شرق بعقوبة) وصفي التميمي في حديث لـ/ المعلومة/، ان” شقيقان استشهدا في هجوم شنه داعش في قرية اوج تبه شرقي […]

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