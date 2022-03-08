سويسرا تطالب بسجن رئيس باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي

2022/03/08 | 22:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… طالبت النيابة العامة السويسرية بسجن القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي 28 شهرا، والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالك 35 شهرا.وكان القضاء السويسري قد بدأ أمس الاثنين استئناف حكم تبرئة المتهمين بقضية فساد حول حقوق نقل تلفزيوني لمونديالي 2026 و2030، وذلك أمام المحكمة الجزائية الفدرالية […]

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