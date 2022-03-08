يوم غد.. روسيا تعلن وقف إطلاق النار في عدد من المناطق الأوكرانية

2022/03/08 | 22:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت روسيا فرض وقف إطلاق النار في عدد من المدن الأوكرانية يوم غد الأربعاء 9 مارس/ آذار، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت موسكو.وأفاد مقر الاستجابة الإنسانية أن موسكو مستعدة لتوفير ممرات إنسانية: من كييف والمناطق السكنية المجاورة إلى روسيا عبر بيلاروسيا، في اتجاه جنوبي – بالاتفاق مع الجانب الأوكراني من تشيرنيهيف عبر […]

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روسيا تعلن وقف إطلاق النار في عدد من المناطق الأوكرانية أولاً على الايام نيوز.

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