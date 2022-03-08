السفارة الأميركية في إسرائيل تتيح خدمات الطلبات والتصاريح لسكان غزة

2022/03/08 | 22:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نسقت مديرية التنسيق والارتباط غزة، الثلاثاء، مع السفارة الأميركية، استقبال الجمهور لتقديم الخدمات القنصلية في معبر إيرز، ليتاح أمام العشرات من سكان القطاع بمعالجة الطلبات والتصاريح المختلفة مع ممثلي السفارة قرب قطاع غزة.

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