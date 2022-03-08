احد أنواع الصداع يعد علامة على إصابتك بالجلطة الدماغية

2022/03/08 | 22:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… هل الإصابة بالصداع علامة علي زيادة فرص إصابتك بالجلطة الدماغية؟ سؤال طرح كثيرا، وسعى الكثيرون من الباحثين للوصول للإجابة عليه، أوضح التقرير المنشور عبر موقع ” جازيتا “، أن الصداع يعد من الأمور الشبيهة بجرس الإنذار التي تسبق الجلطة الدماغية.وأوضح التقرير، أن تحديد العلاقة بين الصداع والجلطة الدماغية له أهمية كبيرة لمنع […]

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