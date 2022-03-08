2022/03/08 | 23:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، الثلاثاء، عن أول منحتين لدعم المشاريع في إطار صندوق الشراكة من أجل السلام (People-to-People Partnership for Peace Fund) والقائم على مبادرة "نيتا لوي للشراكة من أجل السلام في الشرق الأوسط".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منح أميركية تستهدف بناء الشراكات الفلسطينية الإسرائيلية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منح أميركية تستهدف بناء الشراكات الفلسطينية الإسرائيلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).