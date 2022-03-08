2022/03/08 | 23:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يواجه ملايين الأطفال مشاكل صحية تؤثر على قدراتهم العقلية مثل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، الذي يؤدي لاضطراب في أنشطتهم الحياتية وخاصة التعليم.ويقول موقع “ميديكال نيوز توداي”، في تقرير عن هذه الحالة المرضية، إن اضطراب فرط الحركة ونقص النشاط المعروفة اختصارا بـ “إيه دي إتش دي” يجعل المصابين به يواجهون صعوبات في […]

ظهرت المقالة ما هي أعراض إصابة طفلك باضطراب فرط الحركة؟ أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما هي أعراض إصابة طفلك باضطراب فرط الحركة؟) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما هي أعراض إصابة طفلك باضطراب فرط الحركة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).