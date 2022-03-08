2022/03/08 | 23:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EUaXWBuZINg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عملية اطلاق نار عشوائي من قبل حماية النائبة سهى السلطاني على متظاهري بابل) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عملية اطلاق نار عشوائي من قبل حماية النائبة سهى السلطاني على متظاهري بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).