2022/03/08 | 23:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tzE7Oe22b90

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج رحلة سفاري | رحلة في محمية الحيوانات بمحافظة بابل) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج رحلة سفاري | رحلة في محمية الحيوانات بمحافظة بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).