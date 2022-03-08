في اليوم العالمي للمرأة..اسكتلندا تعتذر عن إعدام نساء قبل 500 عام بالخطأ

2022/03/08 | 23:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بعد مرور ما يزيد عن 500 عام منذ بداية ارتكاب مذابح إعدام الكثير في إسكتلندا بتهمة ممارسة السحر، اعتذرت وزيرة اسكتلندية عن إعدامهم باعتباره تم بالخطأ.ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قدمت نيكولا ستورجون اعتذارًا رسميًا للأشخاص المتهمين بممارسة السحر بين القرنين السادس عشر والثامن عشر ، وقد تم إعدام العديد منهم، وقالت الوزيرة […]

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