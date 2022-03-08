2022/03/08 | 23:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت وزارة الدفاع الروسية إجلاء 723 شخصا من أوكرانيا عبر طريق سومي.وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف للصحفيين ، أنه تم إجلاء 723 شخصا من أوكرانيا بينهم 20 أردنيا و12 تونسيا إضافة إلى 576 هنديا و115 صينيا، وذلك عبر طريق سومي، مبينا إن ذلك جاء "بفضل الإجراءات الأمنية غير المسبوقة التي اتخذتها القوات المسلحة الروسية".وأضاف ميزينتسيف أن الجانب الروسي نفذ جميع التحضيرات لإجلاء المدنيين والمواطنين الأجانب عبر الممرات الآمنة، "لكن كييف فتحت طريقا واحدا فقط من أصل 10 ممرات".وأشار ميزينتسيف إلى أن السلطات في كييف لا تسمح للمدنيين بالعبور إلى روسيا، ولا يتم لفت انتباه المدنيين إلى المعلومات المتعلقة بالممرات الإنسانية التي أنشأتها روسيا.

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