"المتمردة".. السعودية رهف تنشر كتابا عن قصة هروبها من المملكة

2022/03/08 | 23:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الفتاة السعودية، رهف محمد، كتابا عن تجربة هروبها من المملكة إلى كندا، حيث حصلت على اللجوء بعد رحلة كادت تنتهي في العاصمة التايلندية، بانكوك، حيث احتجزت في فندق لأيام.

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