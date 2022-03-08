نيللي كريم تحتفل بيوم المرأة العالمي بطريقة خاصة

2022/03/08 | 23:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ احتفلت النجمة المصرية، نيللي كريم، بيوم المرأة العالمي، مع والدتها والنجمة يسرا.ونشرت نيللي كريم، عبر خاصية استوري، على حسابها على موقع “أنستقرام” عدة صور، كان من بينها صورة تجمعها بوالدتها، والنجمة يسرا، وعدد من صديقاتها.وأرفقت نيللي كريم الصور بتعليق قالت خلاله: “يوم مرأة سعيد..حبي للأبد” وتخوض نيللي كريم، سباق دراما […]

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