2022/03/08 | 23:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابلافاد مصدر امني في بابل، الثلاثاء، بان الناشط المدني ضرغام ماجد تعرض الى محاولة اغتيال في بابل.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "الناشط المدني ضرغام ماجد تعرض الى محاولة اغتيال في قضاء القاسم بمحافظة بابل".وأضاف، انه "يرقد في إحدى مستشفيات المحافظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. تعرض الناشط المدني ضرغام ماجد الى محاولة اغتيال في بابل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. تعرض الناشط المدني ضرغام ماجد الى محاولة اغتيال في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).