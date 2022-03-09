شاهد بالفيديو.. تحضيرات العراق مستمرة لمباراة الإمارات .. ودخول الجماهير بنسبة ٧٠ % فقط | ملاعب

2022/03/09 | 00:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YLUcVPmlOwo

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