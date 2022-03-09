فيلم فاطمة (سيدة الجنة) دراما تاريخية مثيرة تحاكي عصرين مختلفين

2022/03/09 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عصام‭ ‬الياسري‭ ‬ يعيد‭ ‬فيلم‭ “‬سيدة‭ ‬الجنة‭”‬The‭ ‬Lady‭ ‬of‭ ‬Heaven،‭ ‬الى‭ ‬الذاكرة،‭ ‬رحلة‭ ‬مؤلمة‭ ‬للسيدة‭ ‬فاطمة‭ ‬ابنة‭ ‬النبي‭ ‬محمد‭ ‬بعد‭ ‬1400عام‭..‬القصة‭ ‬تبدأ‭ ‬اثناء‭ ‬غزو‭ ‬داعش‭ ‬للعراق‭ ‬الحديث‭.‬الفتى‭ ‬ليث‭ (‬غابرييل‭ ‬كارتاد‭) ‬يقف‭ ‬مرعوبا‭ ‬على‭ ‬مشهد‭ ‬قتل‭ ‬جهاديين‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬أمه،‭ ‬ويتم‭ ‬تبنيه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جندي‭ ‬عراقي‭ ‬تحرص‭ ‬والدته‭ ‬الطيبة‭ (‬دينيس‭ ‬بلاك‭) ‬على‭ ‬مواساة‭ ‬الصبي‭ […]

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