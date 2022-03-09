بلد يشهد اغتصاب امرأة كل عشر دقائق

2022/03/09 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬ارتفع‭ ‬عدد‭ ‬حالات‭ ‬اغتصاب‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬البرازيل‭ ‬بنسبة‭ ‬3‭,‬7‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬السابق،‭ ‬مع‭ ‬تسجيل‭ ‬56‭ ‬ألفا‭ ‬و98‭ ‬اغتصابا‭ ‬أي‭ ‬بمعدل‭ ‬حالة‭ ‬واحدة‭ ‬كل‭ ‬عشر‭ ‬دقائق،‭ ‬وفق‭ ‬تقرير‭ ‬صدر‭ ‬الاثنين‭.‬ كما‭ ‬سجلت‭ ‬البرازيل‭ ‬1319‭ ‬حالة‭ ‬قتل‭ ‬للإناث‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬أي‭ ‬بمعدل‭ ‬امرأة‭ ‬مقتولة‭ ‬كل‭ ‬سبع‭ […]

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