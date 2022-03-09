مؤلفة هاري بوتر تعد بالتبرع بمبلغ 1،3 مليون دولار لأطفال أوكرانيا

2022/03/09 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬دعت‭ ‬مؤلفة‭ ‬سلسلة‭ ‬روايات‭ ‬هاري‭ ‬بوتر‭ ‬الشبابية‭ ‬الشهيرة‭ ‬الكاتبة‭ ‬البريطانية‭ ‬جاي‭ ‬كاي‭ ‬رولينغ‭ ‬إلى‭ ‬التبرع‭ ‬لمساعدة‭ ‬الأطفال‭ ‬المحاصرين‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الأيتام‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬مبدية‭ ‬استعدادها‭ ‬للتبرع‭ ‬شخصياً‭ ‬بمبلغ‭ ‬يعادل‭ ‬حصيلة‭ ‬الحملة‭ ‬حتى‭ ‬سقف‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬1,3‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭).‬ وأعادت‭ ‬الروائية‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬نشر‭ ‬نداء‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬أطلقته‭ ‬مؤسسة‭ […]

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