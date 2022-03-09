2022/03/09 | 00:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت السلطات الأميركية زعيم مجموعة "براود بويز" الأميركية اليمينية المتطرفة، الثلاثاء، على خلفية الاشتباه بضلوعه في اقتحام مقر الكونغرس الأميركي العام الماضي، وفق ما أفاد مسؤولون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه الاتهام لزعيم مجموعة "براود بويز" في قضية اقتحام الكونغرس ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه الاتهام لزعيم مجموعة "براود بويز" في قضية اقتحام الكونغرس ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).