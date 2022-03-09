2022/03/09 | 00:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

اوضحت برقية امنية، الاربعاء، ما حصل في بابل مع الناشط المدني ضرغام ماجد.

وتبين البرقية التي تلقتها (بغداد اليوم)، انه "تم نقل الناشط (ضرغام ماجد مهدي) الى مستشفى القاسم جنوب بابل بعد تعرضه للضرب بالعصي والحجارة من قبل حماية النائبة (سهى السلطاني) عن التيار الصدري".

وتضيف، "حيث تمت اصابته في منطقة الرقبة واصابة أخرى في منطقة البطن ولم تتم اصابته بطلق ناري كما تم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي ولم يتم اغتياله".

وتبين ان "حالته الصحية مستقرة وتم معالجته في مستشفى القاسم هو وعدد من المتظاهرين وحاليا تم نقله إلى مستشفى المدحتية جنوب محافظة بابل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("برقية أمنية" توضح ما حصل مع الناشط ضرغام ماجد في بابل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("برقية أمنية" توضح ما حصل مع الناشط ضرغام ماجد في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).