العراق على موعد مع موجة برد - عاجل

2022/03/09 | 00:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، الثلاثاء، ان تشهد البلاد الاسبوع المقبل، موجة برد قادمة شمال ووسط البلاد.



وقال عطية في منشوري له على الفيسبوك، ان "رياحا نشطة تتجاوز سرعتها 70 كم بالساعة تشمل كافة المدن لكن شدتها تكون وسط وجنوب البلاد ليل الاربعاء/ الخميس".واشار الى ان "مدن الشمال ستشهد زخات من الامطار الرعدية، للايام الاربعاء والخميس والجمعة وربما تشمل جنوب ووسط البلاد زخات خفيفة".



واكد ان "تكون الامطار بشكل زخات خفيفة الى معتدلة مصحوية بهطول ثلجي على المرتفعات الجبلية عدا دهوك وشمال اربيل تكون غزيرة احيانا. وربما يكون هناك هطول خفيف يشمل باقي المدن بصورة متفرقة".

واضاف "تستمر الاجواء الغائمة غير المستقرة في شمال البلاد يومي الخميس والجمعة مع فترات من الهطول المطري الرعدي مصحوبا بهطول ثلجي كثيف يشمل المرتفعات الجبلية ، وتستقر الاجواء نسبيا في باقي المدن مع استمرار تواجد السحب". وقال ان "الحالة الجوية يوم السبت تنتهي تدريجيا مصحوبة بانخفاض واضح بدرجات الحرارة واجواء باردة في شمال البلاد ومعتدلة نهارا في باقي المدن تميل للبرودة ليلا او خلال الصباح ".

وحذر من "هبات نشطة للرياح الجنوبية الشرقية الاربعاء تشمل اغلب المدن مصحوبة بموجات غبار ، تزداد شدتها في مدن الجنوب والوسط والفرات الاوسط خلال ساعات الليل لتصل هباتها الى مابين 70-80 كم بالساعة".

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