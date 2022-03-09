إيران تعلن مقتل ضابطين من الحرس الثوري في قصف على سوريا وتتوعد إسرائيل

2022/03/09 | 00:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إيران، الثلاثاء، مقتل ضابطين من الحرس الثوري في هجوم بالصواريخ على محيط العاصمة السورية دمشق، الاثنين، واتهمت إسرائيل بشن الهجوم.

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