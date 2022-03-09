العراق:حزمة قرارات لدعم الأمن الغذائي وحماية ذوي الدخل المحدود

2022/03/09 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ -‬الزمان أقرّ‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬المنعقدة،‭ ‬امس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬برئاسة‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬حزمة‭ ‬مقررات‭ ‬وإجراءات‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬وتدارك‭ ‬الارتفاع‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬تزامن‭ ‬الأزمات‭ ‬العالمية،‭ ‬وصوت‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لصالح‭ ‬إقرار‭ ‬منحة‭ ‬حكومية‭ ‬بقيمة‭ (‬100‭) ‬ألف‭ ‬دينار‭ (‬غلاء‭ ‬معيشة‭) ‬للمتقاعدين‭ ‬والموظفين‭ ‬والرعاية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ومعدومي‭ ‬الدخل‭ ‬وفق‭ […]

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