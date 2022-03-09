المشاهير والإنسانية المفاجئة

2022/03/09 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام انجلينا‭ ‬جولي‭ ‬كانت‭ ‬تتفقد‭ ‬اللاجئين‭ ‬بنفسها‭ ‬في‭ ‬مخيماتهم‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬والاردن‭ ‬والأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬المذعورين‭ ‬من‭ ‬صدمة‭ ‬الحرب‭ ‬وبلائها‭ ‬في‭ ‬منازلهم‭ ‬المهدّمة‭ ‬في‭ ‬الموصل،‭ ‬وقامت‭ ‬وعيناها‭ ‬مليئتان‭ ‬بحزن‭ ‬عظيم،‭ ‬بالتبرع‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬سوى‭ ‬صدى‭ ‬انسانيتها،‭ ‬ولم‭ ‬تتحرك‭ ‬تحت‭ ‬اغطية‭ ‬سياسية‭ ‬دولية،‭ ‬وهذه‭ ‬النجمة‭ ‬الامريكية‭ ‬حالة‭ ‬متميزة‭.‬ في‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر،‭ ‬نشهد‭ ‬منذ‭ […]

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