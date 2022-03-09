إيران‭ ‬تطلق‭ ‬قمرا‭ ‬عسكريا‭ ‬ورئيسي‭:‬لن‭ ‬نتراجع‭ ‬عن‭ ‬خطوطنا‭ ‬الحمراء‭ ‬

2022/03/09 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭ ‬قلقة‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬تأخر‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬بعد‭ ‬مطالب‭ ‬روسيا طهران‭- – ‬فيينا‭ – ‬باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬إيران‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وضع‭ ‬قمر‭ ‬اصطناعي‭ ‬عسكري‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬المدار،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬ترتبط‭ ‬ببرنامجها‭ ‬الفضائي‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬أثار‭ ‬انتقادات‭ ‬غربية،‭ ‬وتأتي‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬مرحلة‭ ‬دقيقة‭ ‬متعلقة‭ ‬بالمباحثات‭ ‬مع‭ ‬القوى‭ ‬الكبرى‭ ‬لاحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬برنامجها‭ […]

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