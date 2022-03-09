2022/03/09 | 00:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- باريس قلقة من احتمال تأخر الاتفاق على النووي الإيراني بعد مطالب روسيا طهران- – فيينا – باريس – الزمان أعلنت إيران الثلاثاء وضع قمر اصطناعي عسكري جديد في المدار، في خطوة ترتبط ببرنامجها الفضائي الذي سبق أن أثار انتقادات غربية، وتأتي في خضم مرحلة دقيقة متعلقة بالمباحثات مع القوى الكبرى لاحياء الاتفاق بشأن برنامجها […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تطلق قمرا عسكريا ورئيسي:لن نتراجع عن خطوطنا الحمراء ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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