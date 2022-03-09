"غاضب ومعزول".. ماذا قال مدير الاستخبارات الأميركية عن حالة بوتين؟

2022/03/09 | 00:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت الاستخبارات الأميركية، الثلاثاء، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه يعاني من "عزلة متزايدة" وهو "محبط" و"غاضب" حيال الوضع في أوكرانيا، وذلك خلال جلسة استماع في الكونغرس الأميركي.

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