بايرن ميونخ يكتسح سالزبورج بسباعية في دوري الابطال

2022/03/09 | 01:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أمطر فريق بايرن ميونخ الألماني شباك ضيفه ريد بول سالزبورج بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد، في دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الفريقين، لتصبح النتيجة الإجمالية للمواجهتين ذهابًا وإيابًا (8-2) وهي النتيجة ذاتها التي تغلب بها بايرن ميونخ من قبل على برشلونة.ومن ركلتي […]

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