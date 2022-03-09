2022/03/09 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاده_العراقيه في كل عيد للمرأة يدور في رأسي السؤالبعد أن أسمع عبارات الغزل والتبجيل والدلاليا ترى كم سيطول هذا الحال ؟وكم من السنوات سيكون وضع المرأة على هذا المنوال ؟فاليوم هو عيدها وغدا سيكون قهرها حلال ..اليوم سنقول بها كلمات الإجلالانتِ الأموأنتِ الأختوأنتِ الحبيبةوأنتِ الرفيقة والحياةوهي في كل يوم تعاني من الذل والإذلالفلو تمرّدت نعتوها بالاسترجالولو طالبت بح ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ولا يزال عيدكُ حزين - فؤاده العراقيه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ولا يزال عيدكُ حزين - فؤاده العراقيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).