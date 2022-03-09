لينين وموضوعة الجنس 1 - طلال الربيعي

2022/03/09 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلال_الربيعي كلارا زيتكين - مناقشة مع فلاديمير لينين حول مسألة المرأةالمصدر In Defense of CommunismSaturday, June 20, 2020ترجمة وتعليق: طلال الربيعي -------النص التالي عبارة عن مناقشة بين فلاديمير إيليتش لينين والماركسية الألمانية، رائدة النضال من أجل حقوق المرأة ، كلارا زيتكين، التي جرت في عام 1920 في موسكو ، أثناء المؤتمر الثاني للأممية الشيوعية.



يناقش لينين وزيتكين مسألة المرأة ، مشي ......





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