بايرن ميونخ وليفربول يتأهلان لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

2022/03/09 | 01:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعتأهل بايرن ميونخ الألماني وليفربول الأنجليزي الى الدور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا على حساب ريد بول سالزبورج النمساوي وإنتر ميلان الإيطالي .حجز بايرن ميونخ مقعده في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما اكتسح ضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي (7-1)، في مباراة احتضنها ملعب أليانز أرينا، في إياب دور الـ16.الفريق البافاري لم يمنح ضيفه فرصة منذ البداية بعدما سجل روبرت ليفاندوفسكي هدفين متتاليين من ركلتي جزاء، قبل أن يضيف الثالث بنفسه في الدقائق 12، 21 و23، فيما أحرز سيرجي جنابري هدفا وتوماس مولر ثنائية بالدقائق (31، 54 و83).وأتم ليروي ساني سباعية البايرن في الدقيقة 85، فيما جاء هدف الضيوف الوحيد بأقدام موريتش كيارجارد (د 70).وجاء تأهل البايرن للدور التالي بعدما فاز بمجموع المباراتين (8-2)، وذلك لانتهاء جولة الذهاب بالتعادل (1-1)..وفي مباراة اخرى، ودع إنتر ميلان منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، رغم فوزه على ليفربول، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما بمعقل الريدز في ملعب أنفيلد، بإياب دور ال16.أحرز لاوتارو مارتينيز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 62.وتأهل ليفربول للدور ربع النهائي رغم الخسارة، حيث استفاد الفريق الإنجليزي من فوزه بنتيجة (2-0) في لقاء الذهاب الذي أقيم في سان سيرو بمدينة ميلانو، ليتأهل بفوزه (2-1) في مجموع المباراتين.

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