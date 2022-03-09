روسيا تعلق بيع العملات الأجنبية حتى سبتمبر

2022/03/09 | 01:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المصرف المركزي الروسي، الأربعاء، أنه علق حتى التاسع من سبتمبر بيع العملات الأجنبية في البلاد التي ترزح تحت وطأة عقوبات غربية غير مسبوقة على خلفية غزو أوكرانيا.

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