إنتر يُسقط ليفربول في أنفيلد ويودع دوري الأبطال

2022/03/09 | 01:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة ودع إنتر ميلان منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، رغم فوزه على ليفربول، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما بمعقل الريدز في ملعب أنفيلد، بإياب دور الـ16.

أحرز لاوتارو مارتينيز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 62.

وتأهل ليفربول للدور ربع النهائي رغم الخسارة، حيث استفاد الفريق الإنجليزي من فوزه بنتيجة (2-0) في لقاء الذهاب الذي أقيم في سان سيرو بمدينة ميلانو، ليتأهل بفوزه (2-1) في مجموع المباراتين.

المحاولة الأولى في اللقاء جاءت بعد مرور 6 دقائق، بعد عرضية نفذها بيريسيتش لداخل المنطقة، شتتها روبرتسون لتصل إلى فيدال الذي هيأها لزميله دومفريس ليطلق الأخير تسديدة وصلت بمنتصف المرمى لأيدي أليسون. وحصل ليفربول على ركلة ركنية في الدقيقة 16، نفذت داخل المنطقة، ليرتقي لها الهولندي فان ديك ويقابلها برأسية باتجاه المرمى، لكن هاندانوفيتش حارس إنتر كان لها بالمرصاد.

ماتيب مدافع الريدز كاد أن يحرز الهدف الأول في اللقاء بالدقيقة 30، بعد ركلة حرة نفذها أرنولد من الناحية اليسرى لداخل المنطقة، قابلها المدافع برأسية ممتازة ضربت العارضة التي حرمته من فرصة تسجيل الهدف الأول.

وبعد دقيقة واحدة، سنحت فرصة جديدة لأصحاب الأرض بعد ركلة ركنية نفذها أرنولد أيضًا لداخل المنطقة، ليقابلها المدافع فان ديك برأسية ارتطمت برأس سكرينيار ومرت بجوار المرمى لركنية.

وتألق أليسون وأنقذ مرمى فريقه من هدف أول للإنتر، بعد ركلة حرة من الناحية اليمنى نفذها كالهانجولو بتسديدة خادعة ومباشرة باتجاه الشباك، نجح أليسون في إبعادها بالدقيقة 41.

أرنولد كاد أن يتوج أدائه بهدف رائع في الدقيقة 45+6، بعدما حصل الريدز على ركلة حرة ثابتة من خارج المنطقة، سددها أرنولد مباشرة لتمر بجوار القائم الأيمن لهاندانوفيتش، وينتهي معها الشوط الأول.

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