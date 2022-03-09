البنك المركزي الروسي يعلن عن إجراء مؤقت بشأن سحب العملات الأجنبية

2022/03/09 | 01:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن البنك المركزي الروسي، عن إجراء مؤقت بشأن سحب العملات الأجنبية، سيكون ساريا المفعول في الفترة من 9 أذار/ مارس إلى 9 أيلول/سبتمبر القادم.وحسب بيان المركزي الروسي، يمكن للعميل سحب فقط ما يصل إلى 10 آلاف دولار أمريكي نقدًا، وبقية الأموال تصرف بالروبل في أي وقت بسعر السوق في وأضاف البيان أن تدفق الدولارات إلى البلاد مقيد بالعقوبات، وهذا هو السبب الوحيد لهذه الإجراءات.وأوضح البنك المركزي الروسي أن فصل روسيا عن نظام الدفع العالمي وتوقف بطاقات أنظمة الدفع الدولية عن العمل، لن يؤثر على عمل البطاقات إذا تم إصدارها في روسيا.وتبنت الدول الغربية على مدار الفترة الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن "الهدف من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حماية الأشخاص الذين تعرضوا الإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".

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