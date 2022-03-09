السعودية توقع عقودا دفاعية بأكثر من 1.8 مليار دولار

2022/03/09 | 02:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الثلاثاء، توقيعها 10 عقود مع شركات محلية وعالمية، تعزيزاً لقدراتها ورفع كفاءتها القتالية، بقيمة إجمالية تتجاوز 7 مليار ريال (1.8 مليار دولار).

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