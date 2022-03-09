فوز صعب يقرّب الشرطة من لقب الدوري

2022/03/09 | 02:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: حيدر كاظم

واصل الشرطة المتصدر مشواره بنجاح نحو تحقيق لقب الدوري الممتاز بكرة القدم، بعد تغلبه أمس الثلاثاء على النفط بهدف واحد دون رد سجله اللاعب علي يوسف، وبهذه النتيجة عزز القيثارة رصيده الى النقطة (67).

واقتنصَ نادي الكهرباء نقطة ثمينة بتعادله أمام الزوراء بنتيجة سلبية، وقدم النوارس كل شيء إلا التسجيل، ليفشل بالمباراة الرابعة تواليا في تحقيق الفوز، ورفع الفريق البرتقالي رصيده الى النقطة (30)، بينما لدى الأبيض (45 نقطة).

وأسفرت بقية نتائج مباريات أمس عن فوز الصناعة على الكرخ بثلاثية نظيفة، حملت إمضاء أثير صالح وماجد لفتة وحيدر حسين، في الوقت الذي نجح فيه نفط ميسان باجتياز سامراء بهدف سجله اللاعب وسام سعدون، بينما انتهى لقاء نادي القاسم ونوروز بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، تقدم ممثل محافظة بابل أولا عن طريق أحمد تركي، ثم أدرك أسو رشتم هدف التعديل لمصلحة نوروز.

وفي سياق متصل تختتم اليوم الأربعاء منافسات الجولة الـ25 من دوري الكرة الممتاز، باقامة 5 لقاءات أبرزها الذي يجمع الطلبة صاحب الوصافة بنظيره أربيل، في مباراة يحتضنها ملعب الشعب الدولي.

ويرنو الأنيق إلى مواصلة سلسلة الانتصارات، بهدف توسيع الفارق مع منافسيه والابتعاد بالمركز الثاني، في حين يتطلع الفريق الشمالي لتحقيق فوزه الثاني تواليا.

من جانبه يطمح القوة الجوية إلى استعادة نغمة الفوز عندما يواجه الميناء، لا سيما بعد التعادل أمام الكرخ في الدور السابق، وهو يعول على لاعبيه الذين جلهم في صفوف المنتخبات الوطنية لحسم نتيجة المباراة والظفر بالنقاط الكاملة.

وعلى الجانب الآخر يقدم السفانة أسوأ العروض والنتائج منذ أعوام عديدة، إذ أصبح الفريق البصري قريبا من النزول إلى الدرجة الأولى، ويحتاج إلى معجزة كبيرة من أجل البقاء ضمن مصاف الدوري الممتاز، لا سيما انه يقف في المركز التاسع عشر برصيد (16 نقطة)، وبالتالي فان جماهير الميناء تأمل بأن يظهر النادي بصورته المعهودة، على الرغم من التخبطات وعدم الاستقرار الفني، وتنتظر من يلعب دور المنقذ لإنعاشه مجددا وبث روح التنافس في صفوف اللاعبين.

وبدوره يحل زاخو ضيفا على النجف، سعيا منه للعودة بنتيجة إيجابية تعزز من رصيده في سلم الترتيب، ويتساوى غزلان البادية وأبناء الخابور بعدد النقاط (36 نقطة) لكل منهما، وبالتالي تعد هذه المواجهة الفرصة المناسبة للفائز بغية فك الشراكة والتقدم نحو مرتبة أفضل.

ويلعب اليوم أيضا أمانة بغداد أمام نفط الوسط، ويلتقي الديوانية بنفط البصرة.

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