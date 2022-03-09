نفط الوسط بطلاً لممتاز الصالات

2022/03/09 | 02:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد : أوس عبد الستار

حسم نفط الوسط لقب دوري كرة الصالات قبل 4 جولات من الختام، بعد تغلبه أمس على نفط البصرة بنتيجة عشرة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت على قاعة التضامن ضمن منافسات الجولة الـ18.



ورفع عندليب الفرات رصيده إلى 54 نقطة مبتعداً بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه الشرطة الذي اكتفى بالتعادل أمام الجيش . وأسفرت بقية النتائج عن فوز الجنوب على الشرقية ، وتغلب المرور على الظفر ، بينما خطف المصافي فوزاً ثميناً من غاز الجنوب ، وخسر الجنسية أمام أمانة بغداد .

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