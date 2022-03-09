البنتاغون يرفض مقترح بولندا تقديم مقاتلات لأوكرانيا عبر واشنطن 

2022/03/09 | 03:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنتاغون، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعتبر عرض وارسو تسليم قاعدة جوية أميركية في ألمانيا مقاتلات ميغ-29 بولندية بغية إرسالها إلى أوكرانيا مقترحا "غير قابل للتطبيق".

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