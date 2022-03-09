بوتين يصدر قرارا بحظر استيراد وتصدير بعض المنتجات

2022/03/09 | 03:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرارا بتقييد أو حظر واردات وصادرات بعض المنتجات والمواد الخام من روسيا في عام 2022.

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