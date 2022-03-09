ارتفاع لليوم الثاني.. مبيعات البنك المركزي تقترب من 210 ملايين دولار

2022/03/09 | 03:40 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

سجلت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية ارتفاعًا جديدًا يوم الأربعاء 9 آذار/مارس 2022، إلى نحو 209 ملايين دولار.

بلغت الحوالات الخارجية نحو 135 مليون دولار وبنسبة 65% من مجموع المبيعات

وشهد البنك المركزي خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي، ارتفاعًا في مبيعاته من الدولار لتصل إلى 208 ملايين و514 ألفًا و298 دولارًا، بارتفاع قدره أكثر من 5% أو ما يعادل 10 ملايين تقريبًا عن مبيعات يوم الثلاثاء.

وسجلت الحوالات الخارجية ارتفاعًا بقرابة 17 مليون دولار إلى نحو 135 مليونًا، على شكل طلبات لتعزيز الأرصدة في الخارج، وبلغت نسبتها قرابة 65% من مجموع المبيعات.

وسجل البنك المركزي تراجعًا طفيفًا في مبيعاته من العملة بشكل نقدي الى نحو 74 مليون دولار، وبنسبة تزيد عن 35% من مجمل المبيعات.

وقام 25 مصرفًا بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج، مقابل 22 مصرفًا لتلبية الطلبات النقدية، بمشاركة 316 شركة توسط و40 شركة صرافة.

وغطى البنك المبيعات بالأسعار التالية:

سعر بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج (1460) دينارًا لكل دولار.

سعر البيع النقدي (1460) دينارًا لكل دولار.

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