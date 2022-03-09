فيتش: تخلف روسيا عن سداد ديونها بات وشيكا

2022/03/09 | 03:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، تصنيف الديون السيادية الروسية من "بي" إلى "سي"، في قرار يعني أن تخلف موسكو عن سداد ديونها أصبح بنظرها "وشيكا".

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