الشرطة يعزز صدارة الدوري.. وخمس مباريات في اختتام الجولة 25 اليوم

2022/03/09 | 04:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

حقق نادي الشرطة فوزًا مهمًا على ضيفه نادي النفط بهدف نظيف سجله اللاعب علي يوسف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة 25 من الدوري العراقي الممتاز.

تُستكمل اليوم، منافسات الجولة 25 من الدوري قبل توقف طويل نسبيًا، بإقامة خمس مباريات في بغداد والمحافظات

وبالفوز الذي حققه الشرطة أكد صدارته لترتيب الدوري حين رفع رصيده إلى 67 نقطة، فيما تجمد نادي النفط بالمركز السادس برصيد 39 نقطة.

بالمقابل، اكتفى الزوراء بتعادله السلبي أمام مستضيفه الكهرباء، على ملعب التاجي، لحساب ذات الجولة.

وبهذا التعادل، أصبح رصيد الزوراء 45 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع الكهرباء رصيده إلى 30 نقطة بالمركز الحادي عشر.

كما انتزع نادي نوروز نقطة ثمينة من مستضيفه القاسم بالتعادل بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على الكفل في مدينة بابل.

ورفع نوروز رصيده إلى النقطة 25 في المركز 13، فيما تراجع القاسم إلى أقل منه بمركز، وبالرصيد ذاته.

أما فريق الصناعة فاستعاد نغمة الانتصارات بتغلبه على ضيفه الكرخ بنتيجة كبيرة (3-0)، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة بالمرتبة 11، فيما تجمد الكرخ في المركز 17 وبرصيد 20 نقطة.

وتُستكمل اليوم، منافسات الجولة 25 من الدوري قبل توقف طويل نسبيًا، بإقامة خمس مباريات في بغداد والمحافظات.

وفي مباراة القمة، يستضيف نادي الطلبة المتألق هذا الموسم ضيفه أربيل على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة 2:30 مساءً بتوقيت بغداد.

وفي ذات التوقيت، يلاعب نفط البصرة مضيفه نادي الديوانية على ملعب الأخير في الإدارة المحلية.

وكذلك يستضيف نادي أمانة بغداد نادي نفط الوسط على ملعب الأول في التوقيت ذاته.

وعند الساعة 4:45 مساءً يستضيف نادي النجف ضيفه القادم من الشمال نادي زاخو على ملعب النجف الأولمبي.

وتختتم مباريات اليوم والجولة بإقامة مباراة القوة الجوية مع ضيفه الجنوبي نادي الميناء على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت العاصمة.

وهذه قائمة باللاعبين المحرومين من الجولة:

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وقائمة بالمحرومين

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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