ماذا لو حدث مكروه للرئيس الأوكراني؟ خطط جاهزة وقائمة شخصيات ستقود القتال

2022/03/09 | 04:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في آخر ظهور له، نشر الرئيس الأوكراني، فلودومير زيلينيسكي، مقطع فيديو من مكتبه في العاصمة كييف، الاثنين، قال فيه إنه "ليس خائفا من أحد" وإنه "لا يختبئ".

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