واقع المرأة العراقية في الثامن من آذار - اسراء سلمان

2022/03/09 | 04:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اسراء_سلمان لم اجد اي مبرر للاحتفال اليوم , فنحن نقف والحزن قد خيم على أجواء المناسبة .طوال 18 سنة لم يتحرك المشرعون نحو تحسين أوضاع النساء في العراق من خلالإقرار قوانين تحميهم من العنف والقتل والاغتصاب .



فنجد اخبار قتل النساء تتصدرالعناوين ولا نرى بالمقابل اي تحرك قضائي نحو معاقبة الجناة أو اي تحرك قضائي نحو مرتكبي تلك الجرائم وكأن أرواح النساء ليست ذات قيمة تذكر .



فنجد ان القوانين لا تحمي النساء ......





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