مسؤولة أمريكية: بوتين سينهي حرب أوكرانيا عندما يدرك خطرها عليه

2022/03/09 | 05:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مسؤولة كبيرة في وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إنها تعتقد أن الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا ستنتهي "عندما يدرك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هذه المغامرة تعرض قيادته للخطر".

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