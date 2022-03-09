بايدن: أوكرانيا لن تكون نصرا لبوتين

2022/03/09 | 05:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء إن "أوكرانيا لن تكون ابدا انتصارا لبوتين"، مضيفا في سلسلة تغريدات على موقع تويتر "هذا الأمر واضح بالفعل".

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