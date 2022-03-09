زيلينسكي يعلق على مذكرة للأمم المتحدة لا تعتبر الغزو الروسي حربًا

2022/03/09 | 05:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تقارير عن مذكرة داخلية للأمم المتحدة تم إرسالها بالبريد الإلكتروني، تنصح الموظفين بعدم الإشارة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا على أنه "حرب".

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