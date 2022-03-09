2022/03/09 | 06:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "عندما يستمر الحاكم لسنوات أخرى مع سلطته المطلقة تلك، فإنه يتعرّض للإصابة بعدد من الاضطرابات النفسية الجدّية، وأكثرها شيوعا "جنون العظمة"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل دفعت السلطة المطلقة بوتين الخجول نحو جنون العظمة؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل دفعت السلطة المطلقة بوتين الخجول نحو جنون العظمة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).